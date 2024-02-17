17 февраля 2024, 08:14
Власти Курской области сообщили о сохранении ракетной опасности в регионе
Старовойт: в Курской области сохраняется ракетная опасность
Минувшая ночь в Курской области была беспокойной. Войска ПВО пока не снимают ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Пока сигнал ракетной опасности на территории Курской области сохраняется. Все службы приведены в полную готовность. Буду держать в курсе», — написал он.
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В ночь на субботу, 17 февраля, в Курской области дважды сработала воздушная тревога. Местных жителей просили укрыться в помещениях без окон, а тем, кого сигнал ракетной опасности застиг на улице, порекомендовали спуститься в подземную парковку. В регионе работала система ПВО.
В ночь на 15 февраля ВСУ атаковали беспилотником нефтебазу под Курском, в результате чего возник пожар на трех резервуарах с топливом.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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