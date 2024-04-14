Происшествия 14 апреля 2024, 07:46 Власти Курганской области заявили об увеличении уровня воды в реке Тобол Шумков: уровень реки Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова / Telegram

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Уровень реки Тобол в Кургане в ночь на 14 апреля вырос на 54 сантиметра и составил почти 5 метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — добавил он.

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По словам главы региона, уровень воды продолжит расти. Экстренные службы будут отключать подачу электроэнергии и газа, чтобы избежать аварий.

Шумков призвал жителей Курганской области эвакуироваться из подтапливаемых мест. С собой нужно взять документы и ценные вещи. В Кургане работают пункты временного размещения, а также приюты для животных.

Ранее Шумков заявил, что при прорыве дамбы вода обрушится на центр Кургана.