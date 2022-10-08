Погода не дала запустить понтонную переправу в Крыму 8 октября | 360°

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Погода не дала запустить понтонную переправу в Крыму 8 октября

Врио главы Минтранса Республики Крым Лукашенко: переправу из региона не запустят 8 октября

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Запуск паромной переправы через Керченский пролив откладывается примерно до 9 октября. Об этом рассказал врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Его слова процитировал ТАСС.

«Погодные условия вводят свои корректировки», — напомнил он.

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По его словам, капризы природы не повлияли на подготовительные работы перед организацией стабильной работы переправы. Однако Лукашенко отметил, что погода 8 октября негативно сказалась на всех мероприятиях, проводимых в этот день.

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Также врио министра транспорта республики обратился к желающим покинуть регион через акваторию Керченского пролива и добраться до материковой части России. Он посоветовал таким людям приступить к поискам места для ночного ожидания старта работы переправы.

Ранее сообщалось, что очередь к паромному терминалу к 11 часам утра по московскому времени достигала трех километров и пополнялась новыми ожидающими. Общее количество машин в этой пробке неизвестно.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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