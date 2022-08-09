Власти Крыма усилили меры безопасности после взрывов в Новофедоровке

В Новофедоровке усилили меры безопасности после серии взрывов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его данным, на месте продолжают работать бригады скорой и санавиация, хотя за медпомощью никто не обращался.

«Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне — ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули — с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями», — написал Аксенов.

Он выложил видео с места происшествия, уточнив, что у него «прямо за спиной военный аэродром».

«На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался», — добавил глава Крыма.

Он попросил местных жителей и отдыхающих доверять только официальной информации и пообещал сообщать о новых данных по мере их поступления.

Ранее жители Новофедоровки сообщили о мощных взрывах. По данным Минобороны, произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов в районе аэродрома Саки. Появились видео с места происшествия.