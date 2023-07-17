17 июля 2023, 05:30
Власти Крыма призвали воздержаться от поездок через Крымский мост
Глава Крыма Аксенов попросил отказаться от поездок через Крымский мост после ЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и туристов отказаться от поездок через Крымский мост и воспользоваться другими путями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — заявил Аксенов.
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Ранее глава полуострова сообщил, что движение на мосту приостановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Аксенов обещал оказать всю необходимую помощь туристам в связи со сложившейся ситуацией. Мэр призвал сохранять спокойствие и верить только проверенным источникам.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов и ответственных служб. Все подробности случившегося выясняют.
Крымский мост
Крым
Сергей Аксенов
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