Происшествия 17 июля 2023, 05:01 Власти Крыма пообещали помочь туристам в связи с ЧП на Крымском мосту Советник Аксенова: туристам окажут помочь в связи с ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Крымские власти окажут всю необходимую помощь туристам в связи с приостановкой движения транспорта по Крымскому мосту. Об этом заявил в Telegram-канале советник главы полуострова Олег Крючков.

«В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановили движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. ЧП произошло со стороны Краснодарского края.

«Все службы работают. Будем давать всю оперативную информацию. Сохраняйте спокойствие», — призвал Крючков.

Сейчас на месте продолжают работать правоохранительные органы и все ответственные службы. Все подробности ЧП выясняются.