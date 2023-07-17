17 июля 2023, 05:01
Власти Крыма пообещали помочь туристам в связи с ЧП на Крымском мосту
Советник Аксенова: туристам окажут помочь в связи с ЧП на Крымском мосту
Крымские власти окажут всю необходимую помощь туристам в связи с приостановкой движения транспорта по Крымскому мосту. Об этом заявил в Telegram-канале советник главы полуострова Олег Крючков.
«В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановили движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. ЧП произошло со стороны Краснодарского края.
«Все службы работают. Будем давать всю оперативную информацию. Сохраняйте спокойствие», — призвал Крючков.
Сейчас на месте продолжают работать правоохранительные органы и все ответственные службы. Все подробности ЧП выясняются.
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