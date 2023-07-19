Происшествия 19 июля 2023, 09:03 Власти Крыма пообещали ликвидировать последствия ЧП на полигоне в кратчайший срок Глава Крыма Аксенов: последствия ЧП на полигоне ликвидируют в кратчайшие сроки

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Экстренные службы ликвидируют последствия пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма в кратчайшие сроки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В кратчайшие сроки проведем ликвидацию последствий возгорания на полигоне в Кировском районе. Следственные органы установят причины ЧП», — написал он.

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Аксенов отметил, что эвакуированных жителей из близлежащих к полигону сел разместили в пунктах временного размещения и обеспечили всем необходимым.

«Прошу доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие. Самые актуальные сведения публикуем в моих социальных сетях», — добавил глава полуострова.

На полигоне в Кировском районе Крыма в ночь на 18 июля произошел пожар, в связи с чем власти перекрыли движение по трассе «Таврида» с 118-го по 130-й километр.

Кроме того, более двух тысяч жителей из четырех ближайших к полигону сел расположили в пунктах временного размещения.