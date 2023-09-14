14 сентября 2023, 13:39
Власти Крыма опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения об эвакуации в Феодосии фейками
Данные о якобы начавшейся эвакуации населения в городе Феодосия — информационный вброс украинских каналов. Об этом предупредил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
«Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские», — заявил он.
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Крючков заверил, что никакой эвакуации в Феодосии не проводили. Советник главы региона призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.
Подобные ситуации с появлением фейковых новостей происходили не единожды. В конце августа украинские злоумышленники распространили информацию об эвакуации населения полуострова. Однако позже Крючков опроверг ее, объяснив, что таким образом киевский режим планировал посеять панику среди граждан.
В МЧС Крыма местным жителям рекомендовали отслеживать ситуацию на официальных ресурсах и не ориентироваться на сомнительные рассылки.
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