Происшествия 05 августа 2023, 00:32 Власти Крыма не подтвердили взрыв в районе Крымского моста Советник главы Крыма Крючков не подтвердил факт взрыва в районе Крымского моста РИА «Новости»

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Факт взрыва в районе Крымского моста не подтвердили в республике. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале подчеркнул, что сигнал тревоги рядом с переправой объявляют не впервые.

«Просим не нагнетать. Работают все службы», — отметил он.

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Крючков обратил внимание, что информацию в случае чрезвычайной ситуации дадут незамедлительно. К тому же, из-за угрозы атаки сигнал тревоги на Крымском мосту иногда включают по два-три раза в день.

«Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — заметил Крючков.

Позже он объяснил, что услышанные жителями Керчи громкие звуки никакого отношения к Крымскому мосту не имели.

«Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится», — успокоил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе населенного пункта Яковенково недалеко от переправы прогремел взрыв.

Он указал на перекрытие движения по Крымскому мосту и отключение освещения. Рогов объяснил это мерами безопасности из-за атаки дронов ВСУ.

О временном запрете на проезд автомобильного транспорта по переправе через Керченский пролив оперштаб Крыма сообщил в своем Telegram-канале около 23:30 4 августа. Владельцев машин, находившихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.