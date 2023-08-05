05 августа 2023, 00:32
Власти Крыма не подтвердили взрыв в районе Крымского моста
Советник главы Крыма Крючков не подтвердил факт взрыва в районе Крымского моста
Факт взрыва в районе Крымского моста не подтвердили в республике. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале подчеркнул, что сигнал тревоги рядом с переправой объявляют не впервые.
«Просим не нагнетать. Работают все службы», — отметил он.
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Крючков обратил внимание, что информацию в случае чрезвычайной ситуации дадут незамедлительно. К тому же, из-за угрозы атаки сигнал тревоги на Крымском мосту иногда включают по два-три раза в день.
«Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — заметил Крючков.
Позже он объяснил, что услышанные жителями Керчи громкие звуки никакого отношения к Крымскому мосту не имели.
«Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится», — успокоил он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе населенного пункта Яковенково недалеко от переправы прогремел взрыв.
Он указал на перекрытие движения по Крымскому мосту и отключение освещения. Рогов объяснил это мерами безопасности из-за атаки дронов ВСУ.
О временном запрете на проезд автомобильного транспорта по переправе через Керченский пролив оперштаб Крыма сообщил в своем Telegram-канале около 23:30 4 августа. Владельцев машин, находившихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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