Происшествия 19 декабря 2023, 23:08 Власти Краснодара назвали причину громкого взрыва над городом Власти Краснодара объяснили звук взрыва полетом самолета над городом РИА «Новости»

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Власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом, который услышали жители краевой столицы этим вечером. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города Краснодара.

«Причина — преодоление самолетом звукового барьера», — уточнили в центре.

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По данным властей, никакой информации о взрывах и разрушениях не поступало. Жителей попросили доверять только официальным источникам информации.

Кубанские паблики сообщали, что жители Краснодара вечером начали массово писать в социальных сетях о мощном звуке взрыва, от которого вибрировали оконные рамы и срабатывали автомобильные сигнализации.

Ранее взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. В регионе объявили воздушную тревогу.