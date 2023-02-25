Происшествия 25 февраля 2023, 17:19 Предприятие в Подольском районе Киева объяло пожаром Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на складе в одном из предприятий города мэр Киева Виталий Кличко / Telegram

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В столице Украины в Подольском районе произошел пожар в одном из предприятий в субботу, 25 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Возгорание произошло в металлическом складском помещении. Огонь пылает на площади около 2000 квадратных метров. Восемнадцать единиц техники и около 90 спасателей работают в ликвидации пожара», — написал он.

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По данным Telegram-канала оповещения, почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

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Накануне ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в зоне спецоперации. Российские войска в районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций противника.

Кроме этого, уничтожили часть колонны ВСУ, следовавшей с военной техникой и боеприпасами в район Кременной.