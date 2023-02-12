Происшествия 12 февраля 2023, 10:47 Канада сбила неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Северной Америки Премьер Канады Трюдо: истребитель F-22 сбил неопознанный объект над Юконом Unsplash

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Американские и канадские военные сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, по приказу которого была совершена операция.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель», — написал он.

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Трюдо сообщил, что пообщался по этому поводу с президентом США Джо Байденом и поблагодарил NORAD за защиту Северной Америки.

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По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, неопознанный беспилотник представлял угрозу безопасности гражданских судов. Она заявила, что объект вторгся в канадское воздушное пространство незаконно.

Ранее американские военные сбили аэростат в небе над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Как выяснилось позже, это был китайский зонд, который вел метеорологические наблюдения, но сбился с курса.