Происшествия 16 августа 2023, 06:43 Власти Калужской области подтвердили атаку БПЛА Губернатор Калужской области Шапша: военные сбили 3 БПЛА, никто не пострадал РИА «Новости»

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В небе над Калужской областью сбили три беспилотника. Инфраструктура региона уцелела, местные жители не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Ночью на юге области сбиты три беспилотных летательных аппарата. Последствий для людей и инфраструктуры нет», — заявил он.

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Об атаке беспилотниками стало известно из сообщения Минобороны России. По информации военных, около пяти часов утра средствами ПВО сбили три дрона.

В августе Калужскую область несколько раз атаковали беспилотниками. Ночью 3 августа военные сбили шесть БПЛА, которые предназначались для теракта, спустя четыре дня — еще один, в Ферзиковском районе. Утром 10 августа в Малоярославецком районе перехватили дрон, который летел на Москву, ночью 12 августа беспилотный летательный аппарат засекли в Дзержинском районе.