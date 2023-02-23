Происшествия 23 февраля 2023, 14:39 Японцы так и не поняли, что за необычный шар нашли на пляже Baza: японские власти просканировали обнаруженный на пляже неопознанный шар скриншот с видео / YouTube

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Обнаруженный на пляже в Японии объект в виде полутораметрового металлического шара оказался полым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Рентгеновское сканирование показало, что внутри шар полый, а снаружи были лишь ржавчина и выступ на поверхности — судя по всему, он использовался для крепления объекта к чему-то», — написали авторы канала.

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По предположению властей, это может быть старый швартовый буй, который используется как альтернатива якорям. Однако точных ответов специалисты пока не могут предоставить.

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Об обнаружении неопознанного объекта на пляже Энсюхама в японском городе Хамамацу стало известно 21 февраля. Полиция тут же оцепила территорию и приступила к изучению странного предмета.

Ранее об обнаружении в небе НЛО заявили США, Канада, Молдавия, Румыния. В первом случае американские военные приняли решение сбить таинственный зонд. Как выяснилось позже, им оказался китайский аэростат, выполнявший метеонаблюдения, но сбившийся с курса.

В Канаде также уничтожили три летающих объекта, о происхождении которых до сих по не известно. Молдавия ограничилась временным закрытием воздушного пространства, а военные пилоты Румынии вернулись на базу ни с чем.