Власти Японии эвакуируют более 2 млн жителей

К этому моменту на юге Японии уже были эвакуированы 1,3 миллиона человек. Сейчас стихия взяла курс на север: под угрозой смертельных дождей японский остров Хонсю.

Паводок привел к большим потерям, как финансовым, так и человеческим. Разрушены дома, дороги и мосты, под водой оказались целые города. Уже известно о более 50 погибших.