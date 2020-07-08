08 июля 2020, 17:02
Власти Японии эвакуируют более 2 млн жителей
Наводнения в результате обильных дождей зафиксированы в шести японских городах: Фукуока, Кумамото, Гифу, Хего, Нагано и Оита. Сообщение о срочной эвакуации поступило более 870 тысячам жителям этих районов. Об этом рассказала газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на иностранное издание.
К этому моменту на юге Японии уже были эвакуированы 1,3 миллиона человек. Сейчас стихия взяла курс на север: под угрозой смертельных дождей японский остров Хонсю.
Паводок привел к большим потерям, как финансовым, так и человеческим. Разрушены дома, дороги и мосты, под водой оказались целые города. Уже известно о более 50 погибших.