Власти Якутии сообщили о 18 пострадавших от падения декораций спортивных игр

Порывом сильного ветра в селе Борогонцы сорвало конструкции экрана и декораций спортивных состязаний. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр», — объявил он.

Пострадавших передали медикам. Правительству предстоит оказать им помощь и устранить последствия ЧП.

В селах Борогонцы, Чаран и Мындаба 4 июля начались предварительные встречи VIII Спортивных игр народов Якутии. Официальное открытие состоится 6 июля. В соревнованиях примут участие более 1800 человек. Они завершатся 10 июля.