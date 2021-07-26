Власти Якутии рассказали, как в регионе справляются с лесными пожарами

В Якутии бушуют лесные пожары. Власти региона рассказали о том, как справляются с природным явлением. По словам первого вице-премьера Якутии Дмитрия Садовникова, за выходные удалось ликвидировать 86 лесных пожаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе ежедневного брифинга оперативного штаба Садовников заявил, что в некоторых регионах все же сохраняется высокий пожароопасный пятый класс возгорания. Особо сильные пожары сейчас происходят в Усть-Алданском улусе, на востоке Горного и на юге Жиганского районов, передал RT. «На особом контроле руководства республики лесные пожары на территориях сел Магарас, Кюерелях, Ерт Горного и села Кырыкый Верхневилюйского улусов», — рассказал политик.