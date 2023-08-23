Происшествия 23 августа 2023, 10:00 Власти Химок заявили об обрушении части дома после атаки БПЛА Глава Химок Волошин: угол частного дома обрушился в Старбееве после атаки БПЛА

Читать 360tv в

Угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево обрушился после того, как прошлой ночью средства ПВО помешали атаке беспилотника. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами», — написал он.

Реклама

По его словам, обошлось без пострадавших. Волошин осмотрел место происшествия и подчеркнул, что держит ситуацию под своим контролем. Тем временем Следственный комитет и экстренные службы продолжают работу.

Глава городского округа добавил, что сотрудники администрации скоро завершат обход частного сектора, около которого рухнул беспилотный летательный аппарат. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение местным властям помочь в восстановлении домов.

Ранее жители Старбеева заявили, что слышали прошлой ночью несколько взрывов. Один мужчина видел падение беспилотника.