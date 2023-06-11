Происшествия 11 июня 2023, 21:05 Власти Херсонщины заявили о переходе спасательной операции в гуманитарную Алексеенко: спасательная операция в Херсонской области переходит в гуманитарную РИА «Новости»

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что спасательная операция в регионе переходит в гуманитарную. Уровень воды после разрушения дамбы в Каховской АЭС продолжает снижаться, указал он в своем Telegram-канале.

«Ситуация на вечер 11 июня. Уровень воды продолжает снижаться. За сутки на 1,5-1,9 метра. Самая сложная ситуация по-прежнему в Алешках», — написал Алексеенко.

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Сейчас, уточнил он, не готовых к эвакуации снабжают водой и продуктами. Бригады медиков по необходимости выезжают к людям на лодках.

Всего подтоплены 22 943 частных дома, 282 многоквартирных, 67 социальных объектов. Ущерб школам и детсадам предварительно оценили в 5,1 миллиарда рублей. Медучреждениям — в 5,05 миллиарда.

Протяженность затопленных дорог составила 160 километров.

«МЧС и подразделения Минобороны приступили к инженерной разведке территорий, их санобработке», — указал Алексеенко.

Связь в Алешках и Голой Пристани восстановили от мобильных электростанций.

Районы Херсонской области подтопило из-за повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что подтоплены более 23 тысяч домов.