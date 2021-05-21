Власти Хакасии ввели режим ЧС после подтопления нескольких поселков

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня начал действовать в Хакасии поздно вечером 20 мая. Соответствующее постановление подписала глава республики Валентин Коновалов.

«Обстановка по-прежнему остается напряженной. В Абазе, Аскизском, Бейском, Таштыпском районах принимаются оперативные меры», — сказано в сообщении регионального правительства.

Паводковая обстановка оказалась особенно напряженной после сильных дождей, они шли несколько суток. Осадки и таяние снега в горах привели к повышению уровня воды в реках Хакасии.

Всего в республике подтопило 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 дачный участок в пойме реки. Затоплены четыре автодороги, поврежден бревенчатый мост.

Власти выделили необходимые силы и средства для борьбы со стихией и оказания помощи жителям пострадавших районов. К работе подключены МЧС, Министерство обороны, полиция, службы Министерства транспорта. Для людей, чьи дома подтопило, развернуты пункты временного размещения.

Муниципальные межведомственные комиссии после стабилизации обстановки и ликвидации ЧС займутся оценкой ущерба от разгула стихии.