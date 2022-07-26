26 июля 2022, 12:20
Власти Хабаровского края подключили авиаразведку для мониторинга лесных пожаров
В Хабаровском крае власти приняли решение подключить спутники и самолеты авиаразведки, чтобы следить за лесными пожарами. Таким образом они облегчили работу сотрудникам МЧС, написал ОТР.
За прошедшие сутки самолеты выполнили не менее 19 вылетов к местам возгораний. Из задымленных пунктов вертолеты эвакуировали около 60 человек.
В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На данный момент площадь лесных пожаров в Хабаровском крае составляет почти 600 гектаров.