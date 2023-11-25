Происшествия 25 ноября 2023, 08:46 Власти города на Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды Режим ЧС ввели в Горячем Ключе после выпадения месячной нормы осадков

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае после выпадения нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Белопольский.

«В нашем муниципалитете с 10 утра выпала месячная норма осадков. В горах также прошли обильные дожди, где наши реки берут истоки. Наиболее пострадали некоторые районы города, поселок Мирный и станица Пятигорская», — написал он.

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В связи с непогодой власти города провели экстренное совещание.

«Ввели режим ЧС. Для обхода домовладений поручил сформировать мониторинговые группы, которые определят степень ущерба. Ликвидацией последствий стихии займутся сотрудники бюджетных учреждений, администрации и волонтеры», — добавил Белопольский.

По его словам, на данный момент в муниципалитете задействовали 23 единицы техники и 93 человека. На базе двух школ развернули пункты временного размещения, в которых приняли девять местных жителей.

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