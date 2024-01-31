Происшествия 31 января 2024, 08:17 Власти Германии рассказали о количестве въехавших в страну в 2023 году украинцев Почти 300 тысяч украинцев въехало в Германию в 2023 году РИА «Новости»

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Почти 300 тысяч украинцев въехало в ФРГ в прошлом году. Такие данные обнародовал статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир, сообщила Lenta.ru.

Депутата бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии Торстена Фрея запрашивал информацию о зарегистрированных украинцах, приехавших в Германию за 2023 год. Также он интересовался, сколько жителей соседней республики подали заявление на вид на жительство.

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Оздемир опирался на данные об украинских беженцах, которые он взял из Центрального реестра иностранных граждан Германии. Всего в прошлом году в ФРГ въехало 293 117 украинцев, а выехало — 95 915.

Недавно в Германии в городе Гера произошла драка межу украинскими и грузинскими женщинами. Компания сначала отдыхала вместе в квартире. Затем небольшой конфликт перерос в драку.

Обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка заявляла, что в Польше вырос уровень преступности из-за украинских беженцев. Она отметила, что приехавшие в страну «гости» чувствуют себя безнаказанно.