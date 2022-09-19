Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС | 360°

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Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС

Глава ВГА Энергодара Волга заявил об ударах украинских военных в районе ЗАЭС

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Украинские военные обстреливают территорию возле Запорожской АЭС, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. По его словам, удары ВСУ приходятся и на районы возле тепловой электростанции.

«Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости [от АЭС]. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны», — рассказал глава города.

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Александр Волга добавил, что АЭС находится всего в километре от тепловой станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел ТЭС, подчеркнул глава военно-гражданской администрации Энергодара.

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Недавно на Запорожскую АЭС прибыли сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что специалисты прекрасно понимают, что украинские военные обстреливают станцию. По словам Лихачева, они постоянно отслеживают ситуацию, но в их отчетах присутствует «политическая составляющая, компонента».

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