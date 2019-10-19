Власти допустили, что при строительстве дамбы в Красноярском крае были нарушены технологии

Глава Красноярского края Александр Усс взял ситуацию с прорывом дамбы под свой контроль. Он рассказал, что гидротехническое сооружение могли возвести вообще без каких-либо разрешений.

«При строительстве дамбы могли быть нарушены технологии. Кроме того, мы не исключаем, что этот объект построили без соответствующих разрешений и контроля», — заявил Усс.

Глава региона добавил, что в районе ЧП накануне прошли дожди. Он отметил, что сейчас на месте работают сотрудники контролирующих и правоохранительных органов.

Усс вместе с главным прокурором региона, главным федеральным инспектором и начальником МВД по Красноярскому краю вылетел на золотой прииск, где утром 19 октября обрушилась дамба на техническом водоеме.

Вода затопила два общежития балка. Во времянках могли находиться около 80 человек. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек. Еще 13 человек значатся пропавшими без вести. 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

МЧС направило на место катастрофы более 270 человек и 50 единиц техники. В район бедствия прилетели два спасательных вертолета — один из Красноярска, другой из соседней Хакасии.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».