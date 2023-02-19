Происшествия 19 февраля 2023, 16:50 Власти Донецка сообщили о раненных в результате обстрела ВСУ ТАСС: администрация Донецка сообщила о раненных в результате обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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После удара по центру Донецка украинскими боевиками в восресенье, 19 февраля, есть раненые. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

«По предварительным сведениям, есть раненые. Уточняем полную информацию», — заявили местные власти.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что снаряды националистов в том числе повредили корпус частной школы «Альтаир».

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«Также есть прямые попадания в жилые дома по улице Челюскинцев и по бульвару Пушкина», — написал он.

ВСУ подвергли центр Донецка массированному обстрелу, выпустив в общей сложности 40 ракет из реактивных систем залпового огня за две минуты. Снаряды попали в крышу библиотеки имени Крупской и повредили парковую зону с детской площадкой.

Кроме того, появлялись сообщения о возгорании в здании прокуратуры, власти Донецка их пока не подтвердили.