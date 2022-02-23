Власти ДНР назвали взрыв у телецентра в Донецке попыткой запугать журналистов

В Донецке прогремел взрыв у здания телецентра. Власти ДНР квалифицировали произошедшее терактом, вероятная цель которого — запугать журналистов.

Исполняющий обязанности министра информации республики Даниил Бессонов уточнил для РИА «Новости», что взрыв раздался приблизительно в 00:50. Сработало самодельное взрывное устройство.

«Мы можем квалифицировать это как теракт. Я в этом вижу попытку запугать журналистов», — подчеркнул Бессонов.

По его словам, злоумышленники не стали выбирать объектом теракта вышку. СВУ заложили под ограждение территории телецентра.

«Расчет был, скорее всего, на то, чтобы это было громко и понятно», — сказал Бессонов.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Накануне в Донецке устроили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова. В этот же день в центре Луганска взорвали автомобиль главы представительства ЛНР в СЦКК. Пострадали руководитель представительства и его водитель. В машину неизвестные заложили 10-15 килограммов взрывчатки.