Происшествия 15 августа 2023, 07:58 Власти Дагестана выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших при взрыве Глава Дагестана Меликов: по миллиону рублей выплатят семьям погибших при взрыве Pxhere

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Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по вопросу о ликвидации последствий взрыва на АЗС объявил о том, что родные погибших получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщила администрация главы региона в своем Telegram-канале.

«Из резервного фонда РД (Республики Дагестан — прим. ред.) семьям погибших выделят материальную помощь в размере одного миллиона рублей», — сказано в сообщении.

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Пострадавшим, которые получили тяжкий вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Те, кого ранило не очень серьезно, — по 200 тысяч рублей.

Также Меликов заявил, что 15 августа станет днем траура в республике по жертвам взрыва на автозаправке. Все увеселительные мероприятия в регионе, развлекательные программы на телевидении отменят. Кроме того, в Дагестане приспустят государственные флаги.

Пожар на станции техобслуживания в Махачкале случился вечером 14 августа, чуть позже на АЗС прогремел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погибли 27 человек, больше 70 пострадали. Разбор завалов продолжается.