Власти Челябинска опровергли новость о смерти пациентов из-за взрыва рядом с поликлиникой

Погибших и пострадавших нет.

Ранее появилась информация, что несколько тяжелых пациентов умерли при временном отключении кислорода из-за взрыва кислородной будки в медучреждении. Предварительные данные озвучил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, писал Znak.com.

Прокуратура начала проверку по поручению заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева.

«По указанию замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева организована прокурорская проверка. Будет дана оценка действиям всех должностных лиц, в том числе отвечавших за работу этой кислородной будки», — заявил Лопин.

Прокурор лично контролирует ход и результаты проверки. На место происшествия направляются представители Следственного комитета, которые также проведут свою проверку.

Кислородная будка взорвалась 31 октября, в 11:30. После этого начался пожар. Из больницы эвакуированы 158 пациентов и жители соседних домов. На месте работает оперативный штаб. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 130 квадратных метров, отметило ИА Nation News.

Эта кислородная будка использовалась впервые. Разгерметизация могла произойти из-за нарушений при монтаже или эксплуатации, заявили в МЧС.