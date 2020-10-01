Власти Челябинска объяснили, почему скорая не ехала к слепой с симптомами COVID-19

Накануне супружеская пара почувствовала недомогание. Они обнаружили у себя все симптомы СОVID-19 и вызвали скорую. В итоге за мужчиной приехали родители, которые сами и отвезли его в больницу. А женщина-инвалид осталась одна дома ждать приезда медиков. По ее словам, ожидание приезда специалистов длилось пять дней.

Сотрудники мэрии пояснили, что мать пациента попросила снять заявку, так как больного увезли на КТ самостоятельно. Диспетчеру не сказали, что в квартире осталась его жена. По этой причине вызов был отменен. Уточняется, что врачи выявили, что у пациента поражены 60% легких, у женщины — 20%. Она решила лечиться на дому.

Представители горздрава Челябинска признали, что сроки ожидания скорой действительно увеличились. При этом они подчеркнули, что время ожидания никогда не доходило до пяти суток. Отмечается, что в скором времени в Челябинске за счет других муниципалитетов увеличат число бригад скорой помощи.