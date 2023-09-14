14 сентября 2023, 03:01
Власти Брянской области заявили, что никто не пострадал при уничтожении БПЛА
Брянский губернатор Богомаз: при уничтожении беспилотника ВСУ никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона над Карачевским районом Брянской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что очередная атака киевского режима пресечена силами противовоздушной обороны.
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«Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Богомаз.
Позже губернатор также сообщил, что российские ПВО сбили украинский БПЛА над Брянским районом. В результате этого пострадавших и разрушений так же нет.
Ранее Министерство обороны России сообщило о сбитом украинском беспилотнике в небе над Брянской областью. Киевский режим предпринял попытки атаковать объекты на российской территории в ночь на 14 сентября с разницей в 15 минут. Украинские дроны дежурные средства ПВО сбили в 00:30 и 00:45 по московскому времени.
Менее чем за час до этого средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских дрона самолетного типа.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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