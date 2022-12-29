29 декабря 2022, 10:52
Власти Брянской области сообщили о работе системы ПВО над регионом
Власти Брянской области: система ПВО сработала над Клинцовским районом
В Брянской области работает система противовоздушной обороны. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Он также сообщил о сбитых беспилотниках. Люди не пострадали.
По данным Богомаза, система ПВО сработала на территории Клинцовского района.
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«Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — отметил он.
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Брянская область расположена на границе с Черниговской и Сумской областями Украины. Территория региона не раз подвергалась ударам со стороны ВСУ.
Ранее, 20 декабря, беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе. Пострадали административное здание и машина. Раненых не было.
А 25 декабря в Брянскую область попытались попасть четверо украинских диверсантов. Спецслужбы в ходе перестрелки ликвидировали диверсионно-разведывательную группу на российской государственной границе. У членов группы обнаружили иностранное вооружение, приборы связи и навигации и четыре бомбы.
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