Власти Брянска ввели режим ЧС из-за половодья

Режим ЧС объявлен в Брянске после подтопления жилых домов и огородов, сообщили на сайте городской администрации. По состоянию на утро 22 апреля подтопленными оставались 467 приусадебных участков и 35 домов.

В зоне бедствия живут 55 человек, в том числе семь детей. Уровень воды в реке Десна достигал 5,16 метра, Болва — семи метров.

Ранее реки вышли из берегов в Приморском крае, в некоторых районах подтопило дороги. В целом в стране по данным на середину апреля насчитывалось 30 населенных пунктов, отрезанных разливами от большой земли. Весной на всей территории России прошли командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров и паводка. В них приняли участие сотрудники МЧС.

Спасатели предостерегают россиян от пала сухой травы. В четверг, 21 апреля, в Омской области задержали двух мужчин. Они поджигали траву вблизи лесной опушки.