31 мая 2023, 11:45
Власти Белгородской области сообщили об обстреле села Новопетровка
Губернатор Гладков: село Новопетровка в Белогородской области попало по обстрел
ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новопетровка Валуйского городского округа», — написал он.
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По его словам, никто не пострадал. Однако повреждения получила линия электропередач. Аварийные службы уже работают на месте и занимаются ликвидацией последствий обстрела.
Прошедшая ночь оказалась неспокойной для Белгородской области — ВСУ отметились массивным ударом по региону. В результате него четыре человека пострадали в Шебекине. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, еще двоих медики осмотрели на месте.
Гладков заявил, что детей из двух районов области перевезут в целях безопасности в Воронеж. Первые 300 человек отправятся в соседний регион уже в среду, 31 мая.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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