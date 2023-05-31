Важное 31 мая 2023, 11:45 Власти Белгородской области сообщили об обстреле села Новопетровка Губернатор Гладков: село Новопетровка в Белогородской области попало по обстрел Telegram

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ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новопетровка Валуйского городского округа», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. Однако повреждения получила линия электропередач. Аварийные службы уже работают на месте и занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Прошедшая ночь оказалась неспокойной для Белгородской области — ВСУ отметились массивным ударом по региону. В результате него четыре человека пострадали в Шебекине. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, еще двоих медики осмотрели на месте.

Гладков заявил, что детей из двух районов области перевезут в целях безопасности в Воронеж. Первые 300 человек отправятся в соседний регион уже в среду, 31 мая.