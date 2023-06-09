Происшествия 09 июня 2023, 07:24 Власти Белгородской области сообщили о трех пострадавших от обстрелов за ночь Губернатор Гладков: за ночь 9 июня в Белгородской области пострадали три человека РИА «Новости»

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Украинские военные продолжили обстреливать приграничную территорию России. Ночью 9 июня пострадали три человека и жилые дома, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», — заявил он.

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Система ПВО сработала в небе над Белгородом и Белгородской областью, пострадали дома в Разумном. Вячеслав Гладков сообщил, что оперштаб и приемная приняли много звонков от местных жителей. Утром специалисты устроят обход, зафиксируют повреждения, чтобы как можно скорее начать восстановление.

Звуки обстрелов слышались из Шебекина, но оценить масштабы разрушений, по словам губернатора, пока не получится — известно только, что снаряды повредили жилфонд.

Вечером 8 июня Вооруженные силы Украины ударили по производственной базе в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.