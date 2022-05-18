Власти Белгородской области рассказали о последствиях обстрела села Безымена со стороны Украины

При обстреле со стороны Украины села Безымено под Белгородом оказалась повреждена линия электропередачи. Восстановление начнется утром, сообщил в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла.

Человек, пострадавший во время обстрела, «чувствует себя удовлетворительно», угрозы его жизни нет. Накануне ему сделали операцию.

«Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб. Начнем восстановление с завтрашнего дня», — рассказал Гладков.

Об обстреле села Грайворонского округа со стороны Украины стало известно вечером 17 мая. Уже тогда сообщалось, что есть раненый.

Утром того же дня об обстреле сообщили власти Курской области. Удар пришелся по приграничному с Украиной селу Алексеевка. Пострадавших нет. Повреждены три частных дома, здание школы и автомобиль, припаркованный возле одного из домов.