Происшествия 15 февраля 2024, 13:37 Власти Белгородской области оценили масштаб ракетного удара по ТЦ Губернатор Гладков приехал к разрушенному торговому центру в Белгороде РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к торговому центру, по которому ВСУ нанесли удар. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корреспондент рассказал о приезде высокопоставленных чиновников к зданию на улице Плеханова. По его словам, в районе торгового центра по-прежнему находятся бригады скорой помощи. Представитель экстренных служб заявил, что повреждения получили семь автомобилей.

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Удар нанесли по зданию, в котором работали продуктовый магазин «Магнит», аптека, продавали одежду и зоотовары.

Одна из сотрудниц рассказала, что люди укрылись в коридоре на втором этаже. Погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 жителей получили ранения.

Минобороны России сообщило, что украинские военные применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.