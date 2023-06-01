Происшествия 01 июня 2023, 07:36 Власти Белгородской области назвали сообщения о срочной эвакуации из Шебекина фейком Губернатор Белгородской области Гладков опроверг сбор жителей для эвакуации из Шебекина Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские военные обстреляли Шебекино трижды за ночь, пострадали пять человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о точках сбора жителей для срочной эвакуации.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — написал он.

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Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и предложил помощь с размещением тем, кто решит выехать самостоятельно — для них организуют пункты временного размещения, в том числе в «Белгород Арене». Остальным Вячеслав Гладков посоветовал обращаться в администрацию.

По его словам, Вооруженные силы Украины устроили непрекращающийся обстрел Шебекина. Они ударили по нему трижды — в полночь, 03:40 и 05:15. Пять человек пострадали.