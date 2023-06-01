01 июня 2023, 07:36
Власти Белгородской области назвали сообщения о срочной эвакуации из Шебекина фейком
Губернатор Белгородской области Гладков опроверг сбор жителей для эвакуации из Шебекина
Украинские военные обстреляли Шебекино трижды за ночь, пострадали пять человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о точках сбора жителей для срочной эвакуации.
«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — написал он.
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Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и предложил помощь с размещением тем, кто решит выехать самостоятельно — для них организуют пункты временного размещения, в том числе в «Белгород Арене». Остальным Вячеслав Гладков посоветовал обращаться в администрацию.
По его словам, Вооруженные силы Украины устроили непрекращающийся обстрел Шебекина. Они ударили по нему трижды — в полночь, 03:40 и 05:15. Пять человек пострадали.
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