Происшествия 07 июля 2023, 10:43 Власти Белгородской области насчитали больше 50 ударов ВСУ за сутки Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский, Волоконовский районы, Шебекино и Валуйки РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки 6 июля нанесли по населенным пунктам Белгородской области не менее 51 удара, несколько снарядов сбили в воздухе. Один человек погиб, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По селу Нехотеевка в Белгородском районе выпустили восемь артиллерийских снарядов. Средства ПВО сбили несколько объектов в воздухе, повреждения получили дома в поселке Разумное, селах Таврово и Ястребово. Обломки попали в четыре автомобиля и линию электропередачи.

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Два прилета, по информации губернатора, зафиксировали в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Обошлось без разрушений, но погиб один мирный житель. Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На окраине хутора Старого Волоконовского района, несмотря на обстрел 12 минометными снарядами, разрушений не нашли. По МАПП «Шебекино» в Шебекинском округе нанесли 10 гранатометных и шесть минометных ударов. Украинские военные атаковали хутор Панков 10 снарядами РСЗО «Град», село Середа — тремя минометными боеприпасами. По словам губернатора, никто не пострадал.