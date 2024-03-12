Происшествия 12 марта 2024, 11:08 Власти Белгорода проверили жалобы на многочисленные пожары после атаки БПЛА Администрация Белгорода: дым в разных районах города появился от труб котельных РИА «Новости»

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Жители Белгорода приняли дым от ТЭЦ за последствия атаки беспилотников. Горадминистрация опровергла в своем Telegram-канале пожары.

Власти получили жалобы на столбы дыма в разных частях Белгорода. Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осмотрели места предполагаемых пожаров и ничего не нашли.

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«Возгорания не обнаружены, дым из труб котельных. Не подтвердилось возгорание на улице Магистральной, дымка в этом районе появилась из-за погодных условий», — сообщила пресс-служба.

На подлете к Белгороду утром 12 марта сбили пять воздушных целей, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны отчиталось о ликвидации восьми снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и одной ракеты «Точка-У». В общей сложности за ночь силы ПВО сбили над территорией России 25 дронов.