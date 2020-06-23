Власти Адыгеи возбудили уголовное дело против бывшего чиновника после смерти пенсионерки

Отмечается, что площадку на остановке не забетонировали, тем самым нарушив технические условия. Из-за этого позже павильон упал на пенсионерку при сильном ветре.

Элла Тюкова, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Адыгея, заявила, что бывший чиновник не выполнил все правила безопасности, устанавливая остановку, а также не проконтролировал исполнение всех требований.