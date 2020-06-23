23 июня 2020, 18:41
Власти Адыгеи возбудили уголовное дело против бывшего чиновника после смерти пенсионерки
Следственный комитет Адыгеи завел уголовное дело против 42-летнего предпринимателя. Он отвечал за установку остановочного павильона, который упал на пенсионерку. В результате женщина скончалась. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Отмечается, что площадку на остановке не забетонировали, тем самым нарушив технические условия. Из-за этого позже павильон упал на пенсионерку при сильном ветре.
Элла Тюкова, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Адыгея, заявила, что бывший чиновник не выполнил все правила безопасности, устанавливая остановку, а также не проконтролировал исполнение всех требований.