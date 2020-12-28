Отмечается, что пьяный мужчина нарушал общественный порядок и мешал другим пассажирам. По данным информагентства, дебоширом оказался 50-летний житель Петропавловск-Камчатского. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Ему грозит до 15 суток ареста.