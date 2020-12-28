28 декабря 2020, 20:02
Авиадебошира сняли с рейса Владивосток — Москва
Правоохранители сняли с авиарейса Владивосток — Москва одного из пассажиров, который поднялся на борт, будучи сильно навеселе. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Отмечается, что пьяный мужчина нарушал общественный порядок и мешал другим пассажирам. По данным информагентства, дебоширом оказался 50-летний житель Петропавловск-Камчатского. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Ему грозит до 15 суток ареста.