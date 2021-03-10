Владимирские следователи помогли задержать педофила в Белоруссии

Владимирские следователи расследовали дело педофила из Белоруссии. Они помогли иностранным коллегам в его задержании. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следкома России по региону.

Уточняется, что мужчина писал в интернете детям из России и совращал их. Потерпевшие проживают во Владимирской и Пензенской областях. Выяснилось, что сам преступник живет в Белоруссии. Его удалось задержать. Мужчина во всем сознался.