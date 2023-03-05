Происшествия 05 марта 2023, 18:56 Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР Телеведущий Соловьев попал под обстрел ВСУ во время поездки в ДНР Соцсети

Читать 360tv в

Телеведущий Владимир Соловьев оказался под обстрелом со стороны ВСУ, когда находился в расположении 155-й бригады морской пехоты ВС России под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом он сообщил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — отметил ведущий.

Реклама

Соловьев выразил надежду, что военная контрразведка выяснит, откуда противник «узнал о наших перемещениях».

Реклама

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил тяжелые ранения в результате обстрела по Донецку. ВСУ выпустили по городу семь крупнокалиберных снарядов. Один из снарядов попал в гостиницу, где находился Рогозин. Также при обстреле пострадали еще несколько человек, среди них оказался председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

К моменту ранения экс-глава Роскосмоса находился на территории Донбасса около трех месяцев. Рогозин выстраивал деловые связи в рамках развития научно-технического центра «Царские волки», которым руководит.