05 марта 2023, 18:56
Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Соловьев попал под обстрел ВСУ во время поездки в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев оказался под обстрелом со стороны ВСУ, когда находился в расположении 155-й бригады морской пехоты ВС России под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом он сообщил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — отметил ведущий.
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Соловьев выразил надежду, что военная контрразведка выяснит, откуда противник «узнал о наших перемещениях».
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Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил тяжелые ранения в результате обстрела по Донецку. ВСУ выпустили по городу семь крупнокалиберных снарядов. Один из снарядов попал в гостиницу, где находился Рогозин. Также при обстреле пострадали еще несколько человек, среди них оказался председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
К моменту ранения экс-глава Роскосмоса находился на территории Донбасса около трех месяцев. Рогозин выстраивал деловые связи в рамках развития научно-технического центра «Царские волки», которым руководит.
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