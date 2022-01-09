Владельцу пансионата «Золотой век» предъявили обвинения по делу о смертельном пожаре

Владельцу частного пансионата «Золотой век» и его заместителю предъявили обвинения по делу о гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Бизнесмену, который содержит пансионат, 32 года. Его 42-летняя заместительница работала неофициально. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Оба задержаны. С ними проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр здания пансионата, изъяли объекты, которые подтверждают место возгорания, огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, документацию, в том числе договоры об оказании услуг и уставные документы организации. Продолжается опрос свидетелей.

Пожар в «Золотом веке» произошел 8 января, около 04:00 по местному времени. После тушения огня в здании обнаружили четырех погибших — трех мужчин и женщину. По предварительным данным следствия, пансионат работал с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть постояльцев.