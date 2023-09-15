Происшествия 15 сентября 2023, 21:06 Владельцу напавших на женщину в Сочи питбулей предъявили обвинение СК возбудил дело против хозяина собак, откусивших ухо жительнице Сочи Freepik

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Следственный отдел Хостинского района Сочи возбудил уголовное дело после нападения собак на 60-летнюю женщину. Владельцу агрессивных животных предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Обвиняемого задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время решат вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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В конце августа 46-летний мужчина выгуливал трех питбулей без намордников по Измайловской улице Сочи.

Животные вырвались и напали на 60-летнюю женщину — она тоже гуляла с собакой. Пострадавшая попала в больницу. Собаки отгрызли ей ухо и прокусили руку. Момент нападения попал на видео.

Владелец агрессивных псов пытался их остановить, но они покусали и мужчину.