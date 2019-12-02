Владельца упавшего с моста автобуса задержали в Забайкалье

Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Читы, которому принадлежал попавший в смертельное ДТП 1 декабря пассажирский автобус. Машина потеряла управление и свалилась с моста, погибли 19 человек.

«В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски. Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Сотрудники главка СК уже провели дополнительный осмотр места происшествия. Проведена процедура опознания погибших в результате смертельной аварии.

«Организована транспортировка автобуса в краевой центр, где он будет помещен в бокс для дальнейшего детального осмотра и проведения судебной экспертизы», — добавила Петренко.

Авария с междугородним автобусом произошла днем 1 декабря на трассе Чита — Сретенск в Забайкалье. Погибли 19 человек, еще столько же пострадали.