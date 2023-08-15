Эксклюзив 15 августа 2023, 14:32 Владельца склада селитры на территории сгоревшего автосервиса в Махачкале объявили в розыск Shot: владельца незаконного склада селитры в Махачкале объявили в розыск РИА «Новости»

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После взрыва в Махачкале объявили в розыск 34-летнего предпринимателя. Он незаконно хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «360» выяснил, что мужчину неоднократно судили за правонарушения разного рода.

Мужчину объявили в розыск, запретили покидать Дагестан наземным и воздушным транспортом, сообщил Telegram-канал Shot. Он владел незаконным складом селитры в автосервисе, где во время технических работ начался пожар.

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По одной из версий, огонь перекинулся с удобрений на находившуюся рядом АЗС, после чего взорвались цистерны и машина с газом. В последний раз жена видела предпринимателя 14 августа.

Судя по данным из архива судебных дел и решений, его неоднократно привлекали к ответственности, требовали возместить ущерб за ДТП. Магазин удобрений, которым владел объявленный в розыск мужчина, работал в Махачкале по меньшей мере с 2017 года.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной взрыва стали нарушение требований безопасности, алчность и жадность.

Владельца автозаправки, по информации «360», наказывали за незаконную предпринимательскую деятельность.