Происшествия 19 января 2023, 15:17 Владельца сгоревшего в Москве цветочного склада оставили под домашним арестом Дорогомиловский суд Москвы продлил арест владельцу сгоревшего цветочного склада РИА «Новости»

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Бизнесмену, фигуранту дела о пожаре на цветочном складе в центре Москвы Антону Мачелюку продлили домашний арест на месяц. Об этом РЕН ТВ рассказали в пресс-службе Дорогомиловского суда.

«Меру пресечения продлили», — сказали журналистам.

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Мачелюка оставили под домашним арестом до 20 февраля. Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что оборот компании «Ново Флоре» упал с прошлого года в три раза. Антон Мачелюк рассчитывал на изменение меры пресечения, чтобы выйти на работу и помогать родственникам погибших.

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Мужчину арестовали 23 ноября 2022 года вместе со специалистом по охране труда Владимиром Коноваловым. Их обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или больше человек.

Директору компании, жене владельца склада Анне Мачелюк 18 января тоже продлили домашний арест. Ее привлекли за предоставление услуг, нарушающих правила безопасности.

Цветочный склад на Комсомольской площади сгорел 20 ноября, погибли семь человек. Следком выяснил, что возгорание произошло из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности.