17 сентября 2020, 12:26
Владельца пермского хостела осудят за гибель пяти человек
Сергей Щербаков, владелец хостела «Карамели», может сесть в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В январе нынешнего года в мини-отеле ночью прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого погибли пять человек, еще трое получили сильные ожоги. Щербакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Предварительное судебное заседание пройдет в закрытом режиме.