Владельца пермского хостела осудят за гибель пяти человек

В январе нынешнего года в мини-отеле ночью прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого погибли пять человек, еще трое получили сильные ожоги. Щербакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительное судебное заседание пройдет в закрытом режиме.